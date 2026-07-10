FIBA'dan yapılan açıklamada, "Tarık Biberovic, Türkiye'yi ilk turda namağlup bir performansa taşıdı. Bu performansın en önemli noktaları, güçlü rakiplerden Sırbistan'a karşı alınan iki kritik galibiyet oldu. Biberovic her iki maçta da yıldızlaştı" ifadeleri kullanıldı.

25 yaşındaki oyuncu birinci turda forma giydiği beş maçta 17,8 sayı, 2,6 ribaunt ve 3 asist ortalamasını yakaladı.

Birinci turun en iyi beşinde Hırvatistan'dan Mario Hezonja, İtalya'dan Nico Mannion, Polonya'dan Mateusz Ponitka ve Gürcistan'dan Tornike Shengelia yer alırken Hezonja aynı zamanda birinci turun en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.