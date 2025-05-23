THY EuroLeague'de finale kalan Fenerbahçe Beko'nun oyuncusu Tarık Biberovic, "Geçen yılki maçtan dolayı büyük bir hırsla bu maça çıktık ve kazandık." dedi.

Sarı-lacivertlilerin Panathinaikos AKTOR'u 82-76 yendiği maçtan sonra açıklamalarda bulunan Tarık Biberovic, "Geçen yılki maçtan dolayı büyük bir hırsla bu maça çıktık ve kazandık. Ban sorarsanız geçen yılki maçtan dolayı böyle oynadık. Geçen yıl bizi iyi savunmalarıyla şaşırtmışlardı. Bu maçı kazandığımız için çok mutluyuz. Finale odaklandık." diye konuştu.

13 NUMARA DETAYI

Eski Fenerbahçeli basketbolcu Bogdan Bogdanovic'in maçı izlemesini ve taraftarı değerlendiren Tarık, "Tabii Bogdanovic'in burada olması, benim de onun 13 numaralı formasını giyiyor olmam önemli. Taraftarımız her türlü destek oluyor. Bizim 6. adamımız tribündeydi. Pazar günü kupayı kazanıp hep birlikte kutlayacağız." ifadelerini kullandı.

Maçın En Değerli Oyuncusu (MVP) seçilen sarı-lacivertli basketbolcu Devon Hall ise "Takım olarak bu başarıyı kazandık. Geçen sezonun şampiyonuna karşı oyun planımızı sahaya koyduk. Ben de sezonun en iyi performanslarından birini sahaya yansıttım. Bunu da takım arkadaşlarım sayesinde başardım." değerlendirmesinde bulundu.