Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Amil Bey karakteriyle hafızalara kazınan Tarık Papuççuoğlu, son dönemde hakkında çıkan huzurevi iddialarına açıklık getirdi. Bodrum'da bir şirketin misafirhanesinde kaldığını söyleyen oyuncu, bunun tamamen kendi tercihi olduğunu vurguladı.

"ÇOCUKLARIMIN YANINA YERLEŞMEK İSTEMEDİM"

Öykü Cengiz'in sunduğu televizyon programına konuk olan Papuççuoğlu, çocuklarının kendisini huzurevine bıraktığı yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Bodrum'da sigortalı olarak çalıştığı şirketin misafirhanesinde kaldığını anlatan oyuncu, "Bodrum'da sigortalı çalıştığım şirketin misafirhanesinde kalıyorum. Bodrum'daki yaşamım tamamen kendi tercihim. Çocuklarımın yanına yerleşmek istemedim. Hakkımda çocuklarımın beni huzurevine bıraktığı gibi spekülasyonlar yapıldı ama bunların gerçekle ilgisi yok" dedi.

"MÜLKLERİ ÇOCUKLARA DAĞITTIM"

Oyuncu, sahip olduğu mülkleri sağlığında çocuklarına devrettiğini de açıkladı. Babasının da aynı yolu izlediğini söyleyen Papuççuoğlu, miras konusundaki düşüncesini şu sözlerle dile getirdi:

"Mülkleri çocuklara dağıttım. Babam da böyle yapmıştı. Çünkü o miras çok kötü bir şey. İşi oraya bırakmamak lazım."

Şu anda üzerine kayıtlı herhangi bir mülk bulunmadığını belirten usta oyuncu, geçmişte sahip olduğu varlıklara da değindi:

"Şu anda kendi mülküm yok. Daha önce katım, yatım oldu. Aklınıza gelebilecek her şeyi yaşadım. Şimdi hayatın biraz daha sakin bir dönemindeyim."

ESKİ EŞİYLE İLETİŞİMİ HİÇ KOPMADI

Tarık Papuççuoğlu, daha önce özel hayatına ilişkin yaptığı açıklamalarla da gündeme gelmişti. 29 yıl evli kaldığı, iki çocuğunun annesi Gülgün Akansu'dan başka bir kadına âşık olduğu için ayrıldığını anlatan oyuncu, sekiz yıl süren bu ilişkinin ardından eski eşiyle yeniden bir araya geldiklerini söylemişti.

Boşanmalarına rağmen Gülgün Akansu ile iletişimlerinin hiç kopmadığını da dile getirmişti.