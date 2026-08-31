Hindistan'da asıl mesleği inşaat mühendisliği olan tarikat lideri Sant Rampal Ji Maharaj'ın Hindistan medyası tarafından servis edilen son görüntüleri sosyal medyada tartışma yarattı.

Daha önce müritlerini mobil klimalar eşliğinde selamladığı görüntülerle gündeme gelen Maharaj, bu kez özel olarak tasarlanmış, camla çevrili ve klimalı bir aracın içerisinde yer aldı. Müritleri, araçta bulunan Maharaj'ın ayaklarını öpmek için sıraya girdi.

AYAKLARINI ÖPMEK İÇİN BAĞIŞ YAPTILAR

Görüntülerde, Maharaj'ın ayağını öpmek isteyen müritlerin aracın önündeki bağış kutusuna para attıktan sonra sıraya girdikleri görüldü. Müritlerin tek tek araca yaklaşarak tarikat liderinin ayağını öptüğü anlar dikkat çekti. Özel tasarımlı aracın ön bölümünde "Purna Brahma" ifadesinin yer alması da görüntülerde öne çıkan ayrıntılardan biri oldu. "Purna Brahma" ifadesinin "Tam Tanrı" anlamına geldiği belirtildi.

MÜHENDİSLİĞİ BIRAKIP DİNİ FAALİYETLERE YÖNELDİ

Sant Rampal Ji Maharaj'ın dini yaşamındaki değişim ise 1988 yılında Kabir Panthi azizi Swami Ramdevanand ile tanışmasının ardından başladı. Bu tanışmanın ardından dini eğilimleri değişen Maharaj, 1994 yılında hocası tarafından halef seçildi. Bunun üzerine inşaat mühendisliği görevinden ayrılan Maharaj, tamamen dini faaliyetlere yöneldi.

Ancak tarikat lideri, 2014 yılında Barwala'da müritleri ile güvenlik güçleri arasında çıkan şiddetli çatışmalar ve yaşanan ölümlerin ardından tutuklandı. Maharaj, daha sonra ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. 2025 yılında ise mahkeme, yaşı ve sağlık gerekçelerini dikkate alarak cezasını askıya aldı.