Menzil cemaatinde kardeşler arasında devam eden miras kavgası, cemaatin yurt dışındaki taşınmazlarını da mahkemelik etti. Süreç kapsamında cemaat yalnızca Türkiye’de değil, İngiltere ve Hollanda’daki mahkemelerde de dava konusu oldu. Kardeşlerden Mübarek ve Emin Elhüseyni hakkında İngiltere’de nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla dava sürerken, Hollanda’nın Rotterdam ve Enschede kentlerindeki dergâhlar için de kira davaları açıldı.

5 TAŞINMAZIN SAHİBİ

Mübarek Elhüseyni’nin, Hollanda’daki dergâhlardan geriye dönük kira almak için hukuki süreci “Semerşah Europa Şirketler Grubu”na bağlı Vastgoed Erol B.V. adlı şirket üzerinden yürüttüğü belirtildi. Şirketin Amsterdam, Rotterdam, Cuijk, Amersfoort ve Enschede kentlerinde bulunan toplam 5 taşınmazın sahibi olduğu ifade edildi.

'GERİ DÖNÜK FAİZLİ KİRA ALIMI'

Bu kapsamda Mübarek Elhüseyni tarafı, söz konusu şirket aracılığıyla Rotterdam’daki dergâha 9 Ocak’ta bir mektup göndererek “geriye dönük faizli kira alımı” talebinde bulundu. Mektupta, Hollanda Medeni Kanunu kapsamında kira bedelinin 5 yıllık dönem için geriye dönük artırıldığı belirtildi.

Buna göre 24 bin 821 avro (1 milyon 244 bin 936 TL) tutarındaki mevcut kira borcuna 8 bin 654 avro (434 bin 55 TL) faiz eklendiği ve toplam borcun 33 bin 477 avroya (1 milyon 679 bin 92 TL) çıktığı bildirildi. Yazıda 24 bin 821 avroluk borcun 15 Ocak’a kadar, 8 bin 654 avroluk ek faizin ise 14 iş günü içinde ödenmesi gerektiği, aksi halde yasal işlem başlatılacağı kaydedildi.

Cumhuriyet'ten Aytunç Ürkmez'in haberine göre devam eden dava kapsamında Mübarek tarafı, dergâhta Saki’ye bağlı cemaat taraftarlarından biriken kira borçlarının aylık 2 bin 869 avro (145 bin 398 TL) olarak ödenmesini istedi. Taraftarlar ise borcu aylık bin avro (50 bin 679 TL) taksitle ödeme teklifinde bulunarak son üç ayın kirası olan 3 bin avroyu (152 bin 37 TL) peşin ödedi. Ancak bu teklif kabul edilmedi.

HACİZ KONULDU

Öte yandan Mübarek Elhüseyni’nin geriye dönük kira talebinden önce, 22 Aralık 2025’te Rotterdam Bölge Mahkemesi’nden dergâh için haciz kararı çıkarttığı ve kararın 6 Şubat’ta tebliğ edildiği ortaya çıktı. Anlaşma sağlanamayınca bu ay başında dergâha haciz uygulanırken, 5 Mart’ta dergâhın hesabındaki 495,48 avroya (yaklaşık 25 bin TL) da haciz konuldu.