Menzil Cemaati’nde eski lider Abdülbaki Elhüseyni’nin hayatını kaybetmesinin ardından üç oğlu arasında yaşanan miras anlaşmazlığı ve bölünme şiddetlenerek sürüyor.

Önceki gün Uşak’a giden tarikatın yeni lideri Mübarek Elhüseyni ve beraberindeki grup, cemaat dışlanan üyeleri tarafından, “Ümmet malına sahip çıkacak” sloganlarıyla protesto edildi.

VAKIF ABİSİNE BAĞLI

Büyük oğul Saki ElHüseyni’yi destekleyen Serhendi Vakfı çevreleri, cemaat mensuplarının bağışlarıyla oluşturulan dergah ve medreselerin şahsi miras olarak değerlendirilmesine karşı çıkıyor. Diğer kardeşler ise tam tersini düşünüyor.

Ziyaretin gerçekleştiği binanın yakınında toplanan grup, “Ümmetin malını miras yaptınız”, “Vakıflar kimsenin malı değildir” sloganları attı. Protestocu cemaat üyelerinin, “Binlerce kişinin hakkını yediniz, haram olsun” yazılı pankartları açtığı görüldü.

Mübarek Elhüseyni’nin binaya girişi sırasında yan sokaktan gelen başka bir grup da protestoya katılarak sloganlar attı. Bina önüne yürümek isteyen grubun ilerleyişi polis ekiplerince durduruldu. Protestocular, Saki Elhüseyni’nin binaya girmesinin ardından bir süre daha slogan atarak dağıldı.

MANİSA’DA DA OLAY

Mübarek Elhüseyni Uşak ardından, Manisa’nın Alaşehir ilçesinde de protesto edildi. Gece saatlerinde yaşanan gerginlikte taşkınlık çıkaran gruba polis müdahale etti. Serhendi Vakfı ise yaptığı açıklamada, çıkan olaylarla bir ilgileri olmadığını iddia etti.

Mübarek Elhüseyni, lüks araç içerisinde son model telefon ile Kuran-ı Kerim okuğunu anları paylaştı. Tepki

gelince fotoğrafı sildi. Audi A8 Long 24.4 milyon lira.

Audi’de Iphone Duo ile dua

Mübarek Elhüseyni’nin olay sonrası, sosyal medyadan yapılan paylaşımı ise dikkat çekti. 24.4 milyon lira değerindeki Audi marka lüks aracıyla seyahat eden Elhüseyni’nin, Iphone Duo cep telefonu ile poz verdiği görüldü. Paylaşımda, “Birileri nasıl huzur bozar diye plan yaparken, bir güzel de huzurun adresi Kuran-ı Kerim’i gösteriyor” denildi.

iPhone Duo 1TB 281 bin lira

Fiyatı 281 bin TL’lik cep telefonu ile poz verdiği görülen cemaat liderine kısa sürede tepki yağdı. İnsanların geçim sıkıntısı ile zor yaşarken, şatafatlı paylaşım eleştirildi.

Tepkiler üzerine paylaşılan fotoğraf apar topar kaldırıldı. Ardından bir paylaşımda, “Arabanın ve telefonun onun olduğuna dair kanıtınız var mı?” denildi.