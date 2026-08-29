Bartın Üniversitesi Ulus Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören 200’ü aşkın öğrenci, yeni eğitim döneminde KYK yurtlarına yerleştirilmedi. Geçen yıl KYK yurtlarında kalan öğrencilerin de bu yıl yurt hakkından yararlanamadığı belirtilirken, özellikle kız öğrenciler barınma sorunuyla karşı karşıya kaldı.

Öğrencilerin aktardığına göre Ulus’ta 3 KYK yurdu bulunmasına karşın ‘kontenjan yok’ gerekçesiyle öğrencilerin başvuruları karşılanmadı. İlçe merkezine ve kampüse uzak konumda bulunan öğrenciler, geçen yıl günlük yaklaşık 240 TL ulaşım masrafı ödemek zorunda kalıyordu.

‘KAYDINIZI SİLİN’ OYUNU

İddiaya göre geçen ay KYK yurdunda kalan bazı öğrencilere yurt yönetimi tarafından “Kaydınızı siz silin. Biz silersek yurttan atılmış sayılırsınız” denildiğini öne sürdü. Öğrencilerin kendi istekleriyle ayrılmış görünmeleri karşılığında daha sonra “misafir öğrenci” olarak yurda alınacaklarının söylendiği, bu söz üzerine öğrencilerin kayıtlarını sildikleri iddia edildi. Ancak öğrenciler şimdi yurda alınmadıklarını belirtiyor.

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Üniversitenin paylaşımında yer alan bazı otel seçeneklerinin aylık ücretlerinin 15-20 bin TL’ye çıktığı belirtildi.

Öğrenciler ayrıca Bartın Üniversitesi Rektörü Ahmet Akkaya’nın KYK’da açıkta kalan bazı öğrencileri İlim Yayma Cemiyeti yurduna gitmelerini önererek ücretin bir bölümünün devlet tarafından karşılandığını, öğrencilerin aylık yaklaşık 6 bin TL ödeyeceğini söyledi. Öğrenciler ise tarikat ya da cemaat yurduna yönlendirilmek istemediğini vurguladı.

CİMER’e şikayet

KYK yurtlarında barınma sorunu yaşayan öğrenciler, yaşadıkları mağduriyeti CİMER’e taşıdı. Öğrenciler, geçen yıl yurtta kalanların bu yıl neden yurda alınmadıklarını ve kendi isteğiyle ayrılmış gibi gösterilen öğrencilerin neden yeniden yurtlara alınmadığını sordu.

SÖZCÜ'ye konuştu: Kayıt silmeleri için baskı var

Bartın Üniversitesi öğrencilerinden T.Ş. SÖZCÜ’ye konuştu. Üniversiteli genç, yaşananları şöyle anlattı:

“Burada kabul edilemez olan, geçen yıl KYK’da kalan öğrencilerin yurt yönetimi tarafından ‘Kaydınızı silin, biz silersek yurttan atılmış sayılırsınız’ denilerek kayıtlarını sildirmelerinin ardından bu yıl KYK’ya alınmaması. Özellikle kız öğrencilerin karşısına tek seçenek olarak tarikat yurdu çıkarılıyor. Öğrenciler barınma hakkına erişmek yerine istemedikleri bir tarikat yurduna veya karşılayamayacakları ücretlere mahkûm ediliyor. 1 erkek KYK yurdu tüm erkeklere yeterken 3 kadın KYK yurdu nasıl oluyor da yetmiyor anlam veremiyoruz.”

Rektör Ahmet Akkaya, kendisine müracaat eden gençlere mesaj atarak İlim Yayma sorumlusunun telefonunu veriyor. İlim Yayma’nın devlete bağlı olduğunu söylüyor, ücretinin uygun olduğunu dile getiriyor.