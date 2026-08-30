Kamuoyunda Süleymancılar olarak bilinen yapıya ve Furkancılara yönelik adli soruşturmaların tartışıldığı bir dönemde, Menzil tarikatı içindeki kavga Diyanet İşleri Başkanlığı'nın düzenlediği "Mevlid-i Nebi Haftası" etkinliğine de yansıdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin de yer aldığı programda, son dönemde iç çekişmelerle gündeme gelen cemaat ve vakıf temsilcileri de katıldı.

MENZİL'DEKİ BÖLÜNME DİYANET PROGRAMINA YANSIDI

Cumhuriyet'ten Aytunç Ürkmez'in haberine göre, Menzil cemaatinde mevcut lider Saki Elhüseyni ile kardeşleri Mübarek ve Fettah Elhüseyni arasında süren miras ve hakimiyet mücadelesi, cemaati "Serhendi Vakfı" ve "Semerkand Vakfı" olarak iki ayrı yapıya bölmüştü. Saki Elhüseyni ve ekibinin tüm resmi ve hukuki işleyişi yürüttüğü Serhendi Vakfı yetkilileri, Diyanet’in Mevlid-i Nebi etkinliğinde boy gösterdi. Buna karşılık, muhalif kanadı temsil eden Semerkand Vakfı’ndan hiçbir yetkilinin programa katılmadığı görüldü.

SARAY VE DİYANET DİPLOMASİSİNDE HAMLE SAVAŞLARI

Cemaatin iki farklı kanadı arasındaki bürokratik temaslar daha önce de kamuoyuna yansımıştı. Yaklaşık 3 ay önce (9 Mayıs) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Vakıflar Haftası Programı"na Semerkand Vakfı katılmış, Vakıf Genel Başkanı Yakup Yakuboğlu, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu ile fotoğraf vermişti.

Bu hamlenin ardından 29 Temmuz’da Saki Elhüseyni’nin oğlu ve halifesi olan Yakup Elhüseyni de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni ziyaret ederek fotoğraf çektirmişti. Yaşanan bu son gelişmeler, cemaat içinde Yakup Elhüseyni'nin babası adına bürokratik ilişkileri yürüttüğü ve muhalif kardeşlerine karşı devlet nezdindeki temsil gücünü artırmaya çalıştığı şeklinde yorumlandı.