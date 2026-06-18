İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin babasının rızasıyla 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara uğramasına ilişkin haber Türkiye'ye büyük yankı uyandırmış, tepkilerin ardından çocukla evlenen tarikat mensubu Kadir İstekli'ye 36 yıl hapis cezası, çocuğunun istismarına rıza gösteren Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'e ise 18 yıl 9 ay hapis cezası verilmişti.





Dava dosyasına sunulan ses kayıtları ve çeşitli deliller ile istismar olayının açıkça belgelenmesine rağmen mağdur H.K.G.'nin babası Yusuf Ziya Gümüşel, 'adli kontrol' şartı ile tahliye edildi.



TARİKATÇILAR TEKBİRLERLE KAHRAMAN GİBİ KARŞILADI



Gümüşel'in tahliyesi çok sayıda sivil toplum kuruluşunun tepkisine neden olurken, cezaevinden çıkan tarikat lideri çok sayıda müridi tarafından 'kahraman' gibi karşılandı.





Gümüşel'in aracının etrafında toplanan tarikatçılar, Gümüşel'e sarıldı ve gül verdi. Gümüşel'in tahliyesini kutlayan kalabalıktakiler uzun süre boyunca 'Tekbir! Allahu Ekber' şeklinde bağırdı.