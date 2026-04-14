KANAMA SAATLERCE DURMADI, DOKTORA ULAŞILAMADI

Ailenin iddialarına ve WhatsApp yazışmalarına göre, sünnetten kısa süre sonra eve dönen ailenin bebeğinde kanama başladı. Durumu mesaj yoluyla doktora bildiren aileye, "Tampon yapın ve 3 saat açmayın" talimatı verildi. Kanaması durmayan bebek, aynı gün saat 17.30 sularında tekrar kliniğe götürüldü. Klinikte yapılan müdahalenin ardından "Sorun yok" denilerek eve gönderilen bebeğin kanaması ertesi gün de devam etti.

Sözcü TV programcısı Barış Terkoğlu'nun Onlar TV yayınında anlattığı habere göre, sabah saatlerinden itibaren Dr. Selman'ı defalarca arayan ancak telefonlarına yanıt alamayan aile, doktorun eşi üzerinden kendisine ulaşabildi. Klinikte yapılan üçüncü müdahalenin ardından eve gönderilen Zahit bebekte kanamanın tekrar başlaması üzerine, aile çaresizce büyük hastanelere yönlendirildi.

TELEFONA DÖNMEDİ, ZAHİT BEBEK ÖLDÜ

Durumu ağırlaşan Zahit bebek için ilk olarak Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne gidildi. İddiaya göre Dr. Selman, hastanedeki kendi öğrencisi olan bir doktoru arayarak aileyi yönlendirdi. Ancak ailenin ulaştığı doktor, Cumhurbaşkanlığı protokolünün hastanenin yanık ünitesini ziyaret etmesi nedeniyle meşgul olduğunu belirterek telefona yanıt veremedi ve müdahalede gecikme yaşandı. Daha sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen 27 günlük Zahit Affan Şahin, 16 Ekim 2022 günü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu.

ADLİ TIP RAPORU İHMALLERİ DOĞRULADI

Olayın ardından savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Zahit bebeğin cenazesi bizzat savcı eşliğinde incelendi. Dosyaya giren iki ayrı Adli Tıp Kurumu raporu da Dr. Kamil Salih Selman'ın uyguladığı tıbbi prosedürlerin standartlara uygun olmadığını ve ihmal bulunduğunu kesin bir dille ortaya koydu.

Öte yandan sanık doktorun ifadesinde yer alan, "Ben çocuğa kan vermeyi teklif ettim ancak babası 'başkasının kötü huyları geçer' diyerek reddetti" şeklindeki iddiaları ise dikkat çekti.

'DOKTORLUKTAN KOPMAMAK İÇİN SÜNNET YAPIYORUM' SAVUNMASI

Hazırlanan iddianamede en çok göze çarpan detay ise Dr. Selman'ın kendi çalışma pratiği hakkında verdiği ifadeler oldu. Çapa Tıp Fakültesi mezunu olan Selman, büyük ameliyatları bıraktığını belirterek kendini şu sözlerle savundu:

"Ben gençlerin ahlaki ve manevi gelişmeleri için her gün yarım günümü dini konferanslara ve sohbetlere harcıyorum. Büyük ameliyatları bıraktım. Doktorluktan kopmamak için 1 yaşından ufak çocukların sünnetlerini yapmaya karar verdim. Konferanslarda olduğum için kanama durumlarında ailelerin telefonlarını açamadığım oldu ve bana hakaret ettiler."

Sağlık Bakanlığı'nın soruşturma iznini vermesinin ardından tamamlanan iddianameyle birlikte, "Taksirle Ölüme Sebebiyet Verme" suçlamasıyla yargılanan Kamil Salih Selman'ın ilk duruşmasına katılmaması tepkilere yol açtı. Küçük bebeğini kaybeden acılı ailenin adalet arayışı ise devam ediyor.