Ankara Sincan’da hizmet veren Suffe Derneği isimli tarikat yurdunda, dini eğitim alan çocuk yaştaki 20 çocuğun eğitmenler tarafından defalarca darp edildiği ve olayın yurt yönetimi tarafından örtbas edilmesine dair CHP milletvekili Deniz Demir’in soru önergesine 161 gün sonra yanıt verdi.

Bakanlık yaptığı incelemede yurtta kalan çocukların hiçbirinde herhangi bir olumsuzluk tespit edilemediğini belirtti.

İŞKENCE YURDU HAKKINDAKİ SORULARA 161 GÜN SONRA CEVAP VERİLDİ

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir’in söz konusu olay hakkında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Mahinur Özdemir Aktaş’a;

1- Suffe Derneği isimli tarikat yurdunda şiddete maruz kalmış çocukları korumaya ilişkin nasıl önlemler alınacak?

2- Yaşadıkları şiddeti itiraf edememiş diğer çocuklarımızı korumak için ne gibi önlemler almayı düşünüyorsunuz?

3- Tarikat yurtlarında yaşanan çocuklara yönelik şiddet ve istismar vakalarını engellemek için ne gibi çalışmalar yürüteceksiniz?

Sorularını içeren soru önergesine 161 gün sonra yanıt verildi.

"ÇOCUKLAR İYİ, DESTEK TALEBİ OLMADI"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından CHP’li Demir’e verilen yanıtta, Sözcü’nün haberinin ihbar kabul edilerek mağdur çocukların aileleriyle görüşmeler gerçekleştiği belirtilirken “Yapılan incelemeler neticesinde çocukların psikolojik ve fiziksel durumlarının iyi olduğu ve aileler tarafından korunduğu tespit edilmiştir” denildi.

Fakat yurtta kalan mağdur çocuklar yurtta maruz kaldıkları işkenceyi korkuları nedeniyle ailelerine anlatamadıklarını, anlatsalar bile ailelerinin yurda gönderdiğini söylemişti.

NE OLMUŞTU?

Ankara Sincan’da hizmet veren Suffe Derneği isimli tarikat yurdunda, dini eğitim alan çocuk yaştaki 20 çocuğun eğitmenler tarafından defalarca darp edildiği ve olayın yurt yönetimi tarafından örtbas edildiğini Türkiye Sözcü’den öğrenmişti.

SÖZCÜ’nün ulaştığı görüntülerde, kursta eğitmen olarak görevli M.A.’nın ders alanında birden fazla çocuğu darp ettiği görülürken çocuklar, yıllarca yurtta ‘işkenceye’ maruz kaldıklarını anlaşılmıştı.