Tarım arazilerinde yapılacak bungalov ve bağ evi tipi yapılarla ilgili kriterlerde değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle, bu yapıların inşa edilebilmesi için aranan asgari arazi büyüklüğü 5 dönümden 2 dönüme indirildi.

5 DÖNÜMLÜK ŞART 2 DÖNÜME DÜŞTÜ

Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılması Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik kapsamında, tarımsal amaçlı yapıların kriterlerini düzenleyen Ek-1'in 6.1 maddesinde yer alan arazi büyüklüğü şartı güncellendi. Böylece bungalov ve bağ evi niteliğindeki yapıların yapılabileceği asgari arazi büyüklüğü 2 dönüm olarak belirlendi.

ESKİ BAŞVURULARDA ESKİ KURAL

Yönetmelikte yer alan geçiş hükmüne göre, düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce Tarım ve Orman Bakanlığı birimlerine yapılan tarımsal amaçlı yapı ve tarım dışı kullanım başvuruları, önceki yönetmelik hükümleri doğrultusunda sonuçlandırılacak.

TABAN ALANI 30 METREKARE

4 Nisan 2026 tarihli önceki düzenlemede, belirlenen arazi büyüklüğünde en fazla 30 metrekare taban alanına sahip bağ evi yapılmasına izin veriliyordu. Yeni düzenlemeyle arazi büyüklüğü şartı düşürülürken diğer teknik kriterlerde değişikliğe gidilmedi.