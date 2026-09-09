Yangın, Efeler ilçesine bağlı Işıklı Mahallesi’nde, Aydın-İncirliova kara yolu kenarındaki zeytinlik alanda saat 16.30 sıralarında çıktı.

Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisi ve kuru otların alevleri hızla taşıması nedeniyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

ALEVLER OTOYOLU AŞTI

Yangının büyümesiyle alevler Aydın-İzmir otoyolunu aşarak yolun karşı tarafındaki Zeybek Mahallesi’nde bulunan ağaçlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangının daha geniş bir alana yayılmasını önlemek için çalışma başlattı.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu alevler yaklaşık yarım saat içerisinde kontrol altına alındı.