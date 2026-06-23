Çanakkale'de merkeze bağlı Özbek köyü civarında bulunan buğday ekili tarım arazilerinde bugün saat 10.30 sıralarında yangın paniği yaşandı. Henüz hasat edilmemiş tarlada başlayan alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa süre içerisinde geniş bir alana yayılarak büyüdü. Durumu fark eden bölge sakinlerinin ihbarı üzerine, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü harekete geçti.
Alevlerin ormanlık alanlara veya yerleşim yerlerine sıçramasını önlemek amacıyla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevler büyümeden saat 11.00 sıralarında kontrol altına alındı.
KUŞLAR ELEKTRİK TELLERİNE ÇARPMIŞ
İncelemede; kuşların elektrik tellerine çarpması sonucu, oluşan kıvılcımla yangının çıktığı belirlendi