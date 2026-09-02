Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın'da bulunan İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte incir fidesi dikti. Çukura yerleştirdiği fidan için “Böylece Aydın’da bir dikili ağacım olmuş oldu” ifadelerini kullanan Yumaklı’nın, dikim işlemi sırasındaki bariz hatası dikkatlerden kaçmadı. Tarımdan sorumlu olan Bakan Yumaklı, elindeki fidanı köklerini saran saksısından çıkarmadan doğrudan açılan çukura koyarak gömmek için harekete geçti. O anlar çevredeki vatandaşların da gözüne çarptı. Durumu fark eden bir vatandaşın olaya müdahale etmesiyle hata düzeltildi.

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