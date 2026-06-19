Tarım ve Orman Bakanlığı, "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" ile "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listelerini güncelledi.

Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirilen denetimler sonucunda, birçok ilde faaliyet gösteren firmalara ait çeşitli ürünlerde mevzuata aykırılıklar tespit edildi.

Bakanlığın yayımladığı 18 Haziran tarihli listede, et ve et ürünleri başta olmak üzere süt ve süt ürünleri, bitkisel yağlar, bal ve baharat gibi çok sayıda üründe sağlığı tehlikeye atan uygunsuzluklara rastlandı.

İKİ İLDEKİ FİRMALARDA TESPİT EDİLDİ

"Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesinde yer alan tespitler arasında, bazı et ürünlerinde tek tırnaklı hayvan eti bulunduğu bildirildi.

Bakanlığın açıkladığı listeye göre, Gaziantep ve Mersin'de faaliyet gösteren iki firmaya ait dana kavurma ve içli köfte ürünlerinde tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi.

İşte, hileli gıda sattığı tespit edilen yeni firmalar:

*Tek tırnaklı eti, ayaklarında tek bir toynak (tırnak) bulunan at, eşek ve katır gibi hayvanların etine verilen genel isimdir.