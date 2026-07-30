Kenya Yaban Hayatı Servisi (KWS), laboratuvar analizlerinde fil örneklerinde siyanür izlerine rastlandığını açıkladı. Yetkililer, kimyasalın park çevresindeki domates tarlalarında kullanılan tarım ilaçlarından kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Kesin kaynağın belirlenmesi için çevresel incelemeler ve ek laboratuvar testleri sürüyor.

FİLLER KISA SÜREDE FELÇ BELİRTİLERİ GÖSTERDİ

Yetkililere göre ölen fillerin büyük bölümünü dişiler ve yavruları oluşturuyor. İncelenebilen 10 filde önce kısmi felç belirtileri görüldüğü, ardından bir ila iki gün içinde yaşamlarını yitirdikleri bildirildi. Diğer beş fil ise ileri derecede bozulduğu için ölüm nedenleri kesin olarak belirlenemedi.

Amboseli Ulusal Parkı çevresindeki tarım arazilerine zaman zaman giren filler, ürünlere zarar verebildiği için çiftçilerle yaban hayatı arasında uzun süredir çatışmalar yaşanıyor. Geçmişte de benzer bölgelerde fil zehirlenmeleri kayıtlara geçmişti.

DİĞER HAYVANLAR İÇİN DE RİSK OLUŞTURUYOR

KWS, olayın yalnızca filler için değil, aynı bölgede otlayan keçi ve sığırlar gibi diğer hayvanlar açısından da risk taşıdığı uyarısında bulundu. İnsan sağlığı için şu an doğrudan bir tehdit tespit edilmediği belirtilirken, kimyasal bulaşmanın ekosistem üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmak amacıyla kapsamlı araştırmalar devam ediyor.