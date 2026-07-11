Kaza, sabah saat 06.00 sıralarında Amasya merkeze bağlı Tuzsuz Köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarım işçilerini taşıyan F.G. yönetimindeki minibüs, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kenardaki tarlaya devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazada yaralanan ve aralarında 6 çocuğun da bulunduğu 16 kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.