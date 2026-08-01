Konya’nın Ilgın ilçesine bağlı Argıthanı Mahallesi yakınlarında Mustafa Dağdelen'in kontrolünü yitirdiği 42 G.. 51 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi.
14 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan minibüsteki 14 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ilgın Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesi ile Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
2’SİNİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR
Tedaviye alınan yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.