Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, Sarıhalil Mahallesi yolu üzerindeki Dalgakıran mevkisinde öğle saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, tarım işçilerini taşıyan minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Diğer yaralıların sağlık durumlarının ise takip edildiği belirtildi.
Jandarma ekipleri, kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.