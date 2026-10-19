Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün (TİGEM) 2023 yılında Crypto Carbon Energy firmasına sattığı 1440 ton Antep fıstığından kalan 95,4 milyon liralık alacağın hala tahsil edilemediği ortaya çıktı. TİGEM Genel Müdürü Hasan Gezginç, bedelin yüzde 30’unun peşin alındığını, kalanının ise tahsil edilemediğini açıkladı.

Firma hakkında dava açılırken 42 taşınmazı için icra işlemi yapıldı. Genel Müdür Hasan Gezginç, ‘’Paramızı almakta kararlıyız” dedi. Kurum 136 milyon 304 bin TL’lik satışın yalnızca yüzde 30’unu tahsil edebildi. TİGEM yöneticileri kurumun zararının 95 milyon 409 bin 501 TL olduğunu açıkladı.

Hasan Gezginç

TBMM KİT Komisyonunda TİGEM’in hesapları ele alınırken, YENİ Parti Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, “Ceylanpınar İşletmesinde Crypto Carbon şirketine 1.440 ton Antep fıstığı satıldı, alacak tahsil edildi mi?’’ diye sordu. TİGEM Genel Müdürü Hasan Gezginç ise şunları söyledi:

“İhaleyi en yüksek fiyatı veren firma kazandı. Bedelin yüzde 30’u peşin geri kalanı için kefalet senedi kabul edildi. Firmanın ruhsatı iki ay sonra iptal edildi ve alacak tahsil edilemedi, dava açıldı. 42 taşınmazı için icra işlemi yapıldı. Alacağı tahsil etmeye kararlıyız.”