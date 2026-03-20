Gübretaş grevine 140 gün süreyle göz yuman ve çiftçinin en önemli girdisi gübre fiyatının ton başına 9 bin lira yükselmesine neden olan AKP’nin arka bahçesi Tarım Kredi Holding bir grevin daha eşiğine geldi. Holding’e bağlı Söğüt Altın Madeni’nde yönetim, Genel Maden-İş Sendikası üyesi 500 işçinin yüzde 40’lık zam taleplerini kabul etmedi. Sendika ise bayramdan sonra madende uyarı eylemlerine başlayacağını duyurdu.

TANIDIK SİMALAR

Söğüt Altın Madeni işletmesi geçen yıl 9 milyar 32 milyon lira kâr elde etti. Ancak Holding’in AKP’lilerle dolu yönetimi işçinin talebine kulak tıkadı. Holding’in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde Ziraat ve Halk Bankası eski Genel Müdürü Hüseyin Aydın bulunuyor. Aydın, Söğüt Altın Madeni’nin bağlı olduğu Gübretaş’ın da Yönetim Kurulu Başkanı.

Tarım Kredi Merkez Birliği’nde Yönetim Kurulu Başkanı olarak: AKP Yozgat Milletvekili adayı Adem Darımla var. Yönetim kurulu üyeleri Fikret Oy ve İsmail Can ise AKP Terme Belediye Başkan adayı olmuştu. AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’nun kuzeni Numan Nasırıoğlu da burada yönetim kurulu üyeliği yapıyor. Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hamurcu da AKP’den Konya Milletvekili adayı olmuştu. AKP Kütahya eski Milletvekili Fehmi Kınay da Holdingin Lisanslı Depoculuk Yönetim Kurulu Başkanvekili oldu.

Efsane grevi yapan sendika

Greve hazırlanan Gübretaş Maden Yatırımları Söğüt Altın Madenindeki 500 işçi Zonguldak’taki Genel Maden-İş Sendikasına bağlı bulunuyor. Sendikada Şemsi Denizer’in Genel Başkan olduğu 1991 yılında, “Çankaya’nın Şişmanı İşçi Düşmanı” sloganı ile 150 bin maden işçisi eşleri ve çocukları ile birlikte maaş zammı talebi ile Zonguldak’tan Ankara’ya yürümüştü. İşçiler, Gerede’ye geldiğinde Hükümet uzlaşmayı kabul etti.