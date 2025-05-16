Türkiye'nin yaşadığı ekonomik kriz koşullarında nispeten daha ucuz fiyatlarla ürün satan Tarım Kredi Marketleri ismini değiştiriyor.

Firma özellikle genç kitleyi odağına alan yeni bir dönüşüm stratejisi uyguluyor. Kararla birlikte açılan yeni mağazalar “KOOP” ismiyle hizmet verecek.

YENİ MAĞAZALAR “KOOP” İSMİYLE HİZMET VERECEK

Alınan karar Genel Müdür Varol Halepli tarafından duyuruldu. Düzenlenen basın toplantısında 2025 yılı hedefleri ile beraber kamuoyuna duyurulan bu gelişmede firmanın yeni ismi de açıklandı.

Bu kapsamda, zincirin yeni mağazaları "KOOP" ismiyle hizmet verecek.

STRATEJİ GENÇ TÜKETİCİYİ DE KAPSAYACAK

Yurt genelinde 4 Bn 500 şubeye ulaştıklarını aktaran Halepli, 16 milyonluk nüfusuyla en büyük şehir olan İstanbul'da şube sayısının 391 olduğunu açıkladı. Firmanın yaşadığı hızlı büyüme durumunda müşteri profilinin değişmesi gerektiğini amaçladıklarını aktaran Halepli, yeni dönemde genç kitleye ulaşmak istediklerini söyledi.

Halepli, "Genç tüketicilerle buluşmak ve alışkanlık yaratmak istiyoruz. Bu nedenle ürün ve hizmet çeşitliliğimizi gençlerin taleplerine göre şekillendiriyoruz" dedi.

"KOOPERATİF BİLİNCİ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

Halepli, diğer market zincirlerinden ayrıştıkları en önemli noktanın üreticiyle doğrudan bağ kurmaları olduğunu vurguladı. “Biz Türkiye’nin yüzde 100 çiftçi marketiyiz. Halkımız doğallığa değer veriyor. Tüketici üreticiden doğrudan aldığı ürüne güveniyor. Bu yüzden kooperatif bilinci bizim için çok önemli” ifadelerini kullandı.