Tarım Kredi Kooperatiflerinin şirketlerinin çiftçi kuruluşu olması beklenirken, AKP’li eski siyasetçilerin çiftliği oldu. Maaşları 40-102 bin arasında değişen Tarım Kredi yöneticilerinin çoğu AKP’li isimler. Bu isimler maaşlarının yanı sıra, aylık 70 bin 500 TL huzur hakkı ve seyahatlerinde günlük 200 Euro harcırah alıyorlar. AKP döneminde yükselen bürokratlardan Ziraat Bankası eski Genel Müdürü Hüseyin Aydın da Tarım Kredi Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda icra kurulu başkanı oldu. Tarım Kredi ve Şirketlerinde görevli AKP’li bürokratlar şöyle:

- Tarım Kredi Kooperatifleri Yönetim Kurulu Başkanı Adem Darımla: AKP Yozgat Akdağmadeni eski ilçe başkanı ve AKP Yozgat Milletvekili adayı.

- Tarım Kredi Kooperatifleri Yönetim Kurulu üyesi İsmail Can: AKP Terme Belediye Başkan aday adayı.

- Tarım Kredi Kooperatifleri Yönetim Kurulu üyesi Fikret Oy: AKP Terme Belediye Başkan aday adayı.

- Tarım Kredi Kooperatifleri Yönetim Kurulu üyesi Numan Nasıroğlu: AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’nun kuzeni.

- Tarım Kredi Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hamurcu: AKP eski Konya Milletvekili aday adayı.

- Tarım Kredi Et Ürünleri A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Müjde Sakar: AKP Eski Genel Sekreter Yardımcısı ve Merkez Disiplin Kurulu Üyesi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Yönetim Kurulu üyesi Müjde Sakar ile böyle poz vermişti.

- Tarım Kredi Lisanslı Depoculuk Yönetim Kurulu Başkanvekili Hasan Fehmi Kinay: AKP Kütahya eski Milletvekili.

- TARKİM Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Erten: AKP eski İzmir İl Başkan Yardımcısı, AKP Milletvekili Adayı.