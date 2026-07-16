Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE), haziranda bir önceki aya göre yüzde 9,02 azalırken geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,55 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre endeks, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 9,02 azalırken geçen yılın aralık ayına göre yüzde 7,73, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 9,55 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 37,44 artış gösterdi.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişime bakıldığında, tarım, avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 9,57, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,14, balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri, balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 0,18 düşüş oldu.

Ana gruplarda bir önceki aya göre canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,49 artış gerçekleşirken tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 15,55, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 10,3 azalış meydana geldi.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 60,71 artışla sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular, aylık deği