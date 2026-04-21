Türkiye, yıllık 115 bin tonluk bal üretimiyle dünya devleri arasında yer almasına rağmen, sofradaki balın güvenilirliği tartışılmaya devam ediyor. Bu tartışmaları sonlandırmayı hedefleyen Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği’nde yapacağı değişiklikle, üretimin en başına, yani temel peteklere teknik kriterler getiriyor.

Yeni düzenleme ile birlikte, bugüne kadar yalnızca nihai ürün üzerinde yapılan denetimler artık kovan aşamasına taşınıyor. Hazırlanan taslağa göre; piyasaya arz edilecek peteklerin belirli fiziksel ve kimyasal şartları taşıması zorunlu hale gelecek. Peteklerde parafin, stearin gibi yabancı maddelerin tespit edilmesi durumunda ürün doğrudan "uygunsuz" kabul edilecek.

Sektörde son 4 ayda yapılan denetimlerde 20 farklı firmaya ait 25’ten fazla sahte bal ürünü teşhis edilirken; şeker şurubu karışımı ve yanıltıcı etiket gibi yöntemlerin önüne geçilmesi hedefleniyor. Türkiye gazetesinden Cemal Emre Kurt'un haberine göre, düzenleme yürürlüğe girdikten sonra üreticilere sisteme ayak uydurabilmeleri için 1 yıllık uyum süresi tanınacak.

Bal üretim zincirinin ilk halkasını kontrol altına almayı amaçlayan bu yeni denetim modeliyle, sahteciliğin daha kovan aşamasındayken engellenmesi planlanıyor. Sistemin başarıyla uygulanması durumunda, tüketicinin sofrasına ulaşan balın kaynağından itibaren izlenebilirliği ve güvenilirliği tam olarak sağlanmış olacak.