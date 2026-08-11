

Türkiye’de tarımsal üretimde yeni bir dönem başlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Tarımsal Üretimin Planlanması Kurulu, 2027-2029 dönemine ilişkin bitkisel üretim planlamasında önemli kararlar aldı.

ÜRETİM İZNİ ŞARTI GELİYOR

Alınan karara göre yalnızca havza ürün deseni listesinde yer alan ve münavebe kurallarına uygun ürünlere üretim izni verilmesi planlanıyor. Kararın 2027 üretim yılından itibaren uygulanması için Bakanlık onayına sunulması bekleniyor.

Bu uygulama hayata geçerse havza listesinde bulunmayan bazı ürünlerin üretimi izin engeliyle karşılaşabilecek. Daha önce ağırlıklı olarak destekleme açısından önem taşıyan havza listesi, böylece hangi ürünlerin üretilebileceği konusunda da belirleyici hale gelecek.

SOĞAN VE PAMUK İÇİN DİKKAT ÇEKEN DETAY

Mevcut havza ürün desenine göre Çukurova’nın bazı ilçelerinde kuru soğan, Konya’da ise pamuk listede bulunmuyor. Bu nedenle mevcut liste 2027’de değiştirilmeden uygulanırsa, söz konusu bölgelerde planlama kapsamındaki soğan ve pamuk üretimine izin verilmeyebilecek.

Ancak hangi ürünün hangi bölgede üretileceği, 2027-2029 dönemi için kesinleştirilecek yeni havza ürün deseniyle netleşecek.

“NE KADAR EKİLECEK?” DE BELİRLENECEK

Yeni sistemde ürünlerin hangi bölgelerde yetiştirileceğinin yanı sıra yıllık asgari ve azami üretim miktarlarının da belirlenmesi planlanıyor. Özellikle su tüketimi yüksek ürünlerin hangi bölgelerde üretileceği de planlamanın önemli başlıklarından biri olacak.