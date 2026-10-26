İktidarın tarımı bitirme noktasına getiren politikaları ile üretim maliyetler, çiftçiyi yüzlerce yıl geri dönmeye mecbur bıraktı. Adana’nın Kozan ilçesinde çiftçi Murat Yılmaz, 20 dönümlük marul tarlasına at ile çapa çektirmeye başladı. Yılmaz, “Mazot fiyatları arttı, mazotla sürsen 5 bin lira civarı giderdi, at ile masrafımız yok” dedi. Çukurköprü köyünde çiftçilik yapan Murat Yılmaz, atın tarlasını yaklaşık 12 saatte sürdüğünü anlattı. Geçen sene marulun tarlada kaldığını ve para kazanamadığını söyleyen Yılmaz, şöyle konuştu:

MAZOT MALİYETLİ

“Geçen sene 15 dekar ektik yaklaşık 300 bin lira üzerinde masraf ettik, satamadık, tarlada kaldı. 3 lira fidenin tanesi, bir dekara yaklaşık 5 bin tane gidiyor. Dekar başı 5-6 bin lira kira veriyoruz. Mazotun yaklaşık litresi 100 lira. Ondan dolayı sürüm maliyeti de bayağı var. Gübre aldı

başını gitti.”

Atı ile çapa çeken işçi de “Marul çapası çekiyoruz. Traktörle sürmekten daha mı kârlı bilmiyorum da yeşilliğe at çapası iyi olur. Tabii ki kolay değil” dedi. İşçi, atın tek masrafının arpa olduğunu söyledi.