Santa Fe’deki Universidad Nacional del Litoral ve CONICET bünyesinde başlayan çalışmalarda geliştirilen yöntem ilk olarak pirinç üzerinde tarla koşullarında denendi. Araştırmacılar, aynı bitkilerden yeniden ekim yapılmadan ikinci kez ürün alınabildiğini belirledi.

80 MİLYON YILLIK ÖZELLİĞİ YENİDEN HAREKETE GEÇİRDİLER

Teknolojinin arkasında, araştırmacı Renata Reinheimer ve ekibinin bitkilerin evrimsel geçmişi üzerine yaptığı çalışmalar bulunuyor. Ekip, günümüzde tek yıllık olan bazı tarım ürünlerinin atalarının çok yıllık yaşam döngüsüne sahip olduğunu ve bu özelliğin milyonlarca yıllık evrim sürecinde değiştiğini belirledi.

Araştırmacılar, bitkilere tamamen yeni bir özellik kazandırmak yerine genetik yapılarında bulunan mekanizmalardan yararlanıyor. Amaç, hasadın ardından bitkinin yaşam döngüsünü tamamlayıp ölmesi yerine yeniden büyümesini ve sonraki dönemde tekrar ürün vermesini sağlamak.

Yöntem önce laboratuvar ortamında kısa ömürlü bir bitki üzerinde denendi. Elde edilen sonuçların ardından çalışma tarımsal ürünlere taşındı. Pirinç üzerinde gerçekleştirilen tarla denemelerinde ise aynı ekimden iki kez hasat alınabildi.

PİRİNÇTEN SONRA SIRADA MISIR VE SOYA VAR

Teknolojinin yaygınlaşması halinde çiftçilerin her üretim döneminde tarlayı yeniden ekme ihtiyacı azalabilir. Bu durum tohum, yakıt, iş gücü ve tarım makinelerinin kullanımını azaltabilir. Daha uzun süre yaşayan bitkilerin güçlü kök sistemleri sayesinde toprağın aşınmasının azaltılabileceği de değerlendiriliyor.

Çalışmalar yalnızca pirinçle sınırlı değil. Araştırmacılar aynı yaklaşımı mısır ve soya gibi dünya genelinde yaygın olarak yetiştirilen ürünlere de uygulamayı hedefliyor. Teknolojinin geniş çaplı tarımsal üretimde kullanılması için farklı koşullarda yapılacak yeni tarla denemelerinin sonuçları belirleyici olacak.