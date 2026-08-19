Rio Grande Nehri üzerinde bulunan dev rezervuar, bölgedeki tarım arazilerinin sulanmasında önemli rol oynuyor. Ancak uzun süredir devam eden kuraklık ve rezervuarı besleyen su miktarındaki azalma, gölü bugün neredeyse boş denilebilecek bir seviyeye getirdi.

DOLULUK YÜZDE 1,4'E KADAR DÜŞTÜ

NASA'nın paylaştığı uydu görüntüleri değişimin boyutunu ortaya koyuyor. 1994 yılında neredeyse tamamen dolu olan Elephant Butte, sonraki yıllarda yaşanan uzun süreli kuraklıklarla birlikte önemli miktarda su kaybetti. Rezervuar 2013'te kapasitesinin yüzde 2,9'una kadar gerilemişti.

Bu yıl ise durum daha da kötüleşti. 27 Temmuz 2026'da doluluk oranı yüzde 1,4 olarak ölçüldü. Böylece rezervuar 1971'den bu yana görülen en düşük seviyesine ulaştı. Suyun çekilmesiyle daha önce gölün altında kalan geniş toprak parçaları yeniden ortaya çıktı.

Düşüşün arkasında Rio Grande havzasında yıllardır devam eden kuraklık bulunuyor. Rezervuarı besleyen Güney Rocky Dağları'ndaki kar örtüsü de bu yıl normalden çok daha erken eridi. İlkbahar ve yaz boyunca nehre ulaşması beklenen suyun önemli bölümü erkenden akarken, sıcak ve kurak koşullar rezervuara gelen suyun azalmasına neden oldu.

TARIM İÇİN KRİTİK ÖNEME SAHİP

Elephant Butte'deki su yalnızca gölü beslemek için tutulmuyor. Rezervuar, New Mexico ve Texas'taki geniş tarım alanlarına su sağlıyor. Bölgede pamuk, soğan, yonca, pekan cevizi ve biber gibi ürünlerin yetiştirildiği araziler bu su sisteminden yararlanıyor.

Yaz boyunca tarımsal sulama için rezervuardan su bırakılması seviyenin daha da düşmesine yol açtı. 28 Temmuz'dan sonra sulama amacıyla yapılan su bırakma işlemleri durdurulunca rezervuarda yeniden küçük miktarda su birikmeye başladı. Ancak bu artış, gölü tarihi düşük seviyesinden çıkarmaya henüz yetmedi.

NASA'nın yıllar arayla çektiği görüntülerde bir zamanlar geniş bir alanı kaplayan suyun büyük bölümünün kaybolduğu açıkça görülüyor. Elephant Butte'deki tablo, Rio Grande havzasında uzun süredir devam eden su sıkıntısının ulaştığı boyutu da gözler önüne seriyor.