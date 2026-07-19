Güney Dakota'dan Teksas'a kadar uzanan Ogallala Akiferi, ABD'de tarımsal sulamada kullanılan yeraltı suyunun yaklaşık yüzde 30'unu sağlıyor. Aynı zamanda ülkenin tarımsal üretiminin yaklaşık beşte birini destekleyen bu su kaynağı, uzun yıllardır yoğun sulama nedeniyle ciddi baskı altında bulunuyor.

BAZI BÖLGELERDE SU SEVİYESİ 50 METREDEN FAZLA GERİLEDİ

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) verilerine göre akiferdeki su kaybı her bölgede aynı hızda yaşanmıyor. Özellikle Teksas, Kansas, Oklahoma ve New Mexico'nun bazı kesimlerinde yeraltı su seviyesindeki düşüş 50 metreyi aşmış durumda. Bu durum çiftçilerin daha derin kuyular açmasına ve suyu yüzeye çıkarmak için daha fazla enerji harcamasına neden oluyor.

Araştırmacılar, Ogallala'daki suyun büyük bölümünün binlerce yıl boyunca biriktiğini, buna karşın yağışlarla doğal olarak yeniden dolmasının son derece yavaş gerçekleştiğini vurguluyor. Bu nedenle çekilen su miktarı, doğanın yerine koyabildiği suyun çok üzerinde kalıyor.

GIDA ÜRETİMİ DE ETKİLENEBİLİR

Ogallala Akiferi'ndeki su kaybının hızlanması yalnızca bölgedeki çiftçileri değil, küresel tarım piyasasını da etkileyebilir. Akifer sayesinde büyük miktarda mısır, buğday, pamuk ve yem bitkisi yetiştiriliyor. Su seviyesinin düşmeye devam etmesi halinde bu ürünlerin üretiminde azalma yaşanabileceği, bunun da dünya genelinde gıda arzı ve fiyatları üzerinde baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor.

Uzmanlara göre sulama maliyetlerinin yükselmesi, bazı tarım arazilerinin üretim dışı kalmasına ve çiftçilerin daha az su tüketen ürünlere yönelmesine neden olabilir. Bu durumun yalnızca tarımsal üretimi değil, hayvancılık sektörünü ve küresel gıda tedarik zincirini de etkileme riski bulunuyor.