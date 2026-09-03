Üretimde hidroponik tarım yöntemi kullanılıyor. Marul, roka, ıspanak ve pazı gibi sebzelerin yetiştirildiği sistem, özellikle dışarıdan taze gıda getirmenin zor olduğu Antarktika'daki araştırma üsleri için dikkat çekici bir alternatif oluşturuyor.

TOPRAK OLMADAN YETİŞTİRİYORLAR

Antarktika'nın sert iklimi, açık alanda geleneksel tarımı neredeyse imkansız hale getiriyor. Bu nedenle sebzeler dış ortamdan korunan ve koşulları kontrol edilebilen özel bir üretim alanında yetiştiriliyor.

Hidroponik yöntemde bitkiler toprağa ekilmek yerine ihtiyaç duydukları mineralleri içeren suyla besleniyor. Köklerin gelişmesi için gerekli besinler doğrudan su aracılığıyla sağlanırken sıcaklık, nem ve aydınlatma da kontrollü biçimde ayarlanıyor.

Bu yöntem sayesinde dışarıdaki dondurucu hava üretimi doğrudan etkilemiyor. Özellikle hızlı gelişen yapraklı sebzeler tercih ediliyor ve bazı ürünler yaklaşık 30 ila 45 gün içerisinde hasat edilebiliyor.

TAZE SEBZEYE ULAŞIMI KOLAYLAŞTIRIYOR

Antarktika'daki üslerin önemli sorunlarından biri taze gıda tedariki. Sebze ve meyvelerin büyük bölümü kıta dışından getiriliyor. Uzak mesafe, sert hava koşulları ve ulaşım imkanlarının sınırlı olması nedeniyle sevkiyatlar her zaman kolay gerçekleştirilemiyor.

Üs içerisinde yapılan üretim ise personelin belirli miktarda taze sebzeye doğrudan ulaşmasına imkan tanıyor. Aynı zamanda uzun süre izole koşullarda yaşayan araştırmacılar için bitki yetiştirmenin günlük yaşam ve beslenme açısından da önemli olduğu belirtiliyor.

Antarktika'daki çalışma yalnızca kıtada gıda üretimi açısından değerlendirilmiyor. Az alan kullanarak, toprak olmadan ve kontrollü ortamda üretim yapılabilmesi, benzer sistemlerin gelecekte uzun süreli uzay görevlerinde nasıl kullanılabileceğine ilişkin araştırmalara da örnek oluşturuyor.

Böylece normal şartlarda tarım yapılmasının mümkün olmadığı Antarktika'da, dışarıda dondurucu soğuk hüküm sürerken içeride yeşil yapraklı sebzeler yetiştirilebiliyor.