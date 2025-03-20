Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 5,89, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,49 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 39,58 yükseldi. Böylece yıllık Tarım-GFE, Haziran 2023'ten bu yana son 19 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 5,95, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 5,56 artış gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 29,02, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 39,58 yükseliş görüldü.

ALT GRUPLAR

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 7 alt grup daha düşük, 4 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

Ocakta yıllık bazda artışın az olduğu alt gruplar yüzde 21,43 ile enerji ve yağlayıcılar, yüzde 21,66 ile tarımsal ilaçlar oldu. Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 50,09 ile tohum ve dikim materyali, yüzde 49,13 ile diğer mal ve hizmetler olarak kayıtlara geçti.

Aylık Tarım-GFE'ye göre 7 alt grup daha düşük, 4 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

Ocakta bir önceki aya göre, artışın düşük olduğu alt gruplar yüzde 1,96 ile bina bakım masrafları, yüzde 2,15 ile tarımsal ilaçlar oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar yüzde 32,87 ile veteriner harcamaları, yüzde 19,79 ile diğer mal ve hizmetler olarak hesaplandı.