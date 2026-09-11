Tekirdağ’ın Saray ilçesine bağlı Çayla Mahallesi’nde tarımsal sulama amacıyla kullanılan Galata Deresi’nde dün akşam saatlerinde çok sayıda ölü balık fark edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Saray Kırsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Yalçın Candan, su motorunu kontrol etmek için dere kenarına gittiğinde yüzlerce balığın öldüğünü gördü. Candan’ın durumu bildirmesi üzerine Saray Belediyesi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgeye giderek inceleme yaptı.

Ekipler tarafından dereden su örnekleri ile ölü balıklardan numuneler alındı. Numuneler, balıkların ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla laboratuvara gönderildi.

FARKLI BALIK TÜRLERİ BULUNUYORDU

Derede ilk kez bu denli yoğun balık ölümüyle karşılaştıklarını belirten Yalçın Candan, yaşananların nedeninin açıklığa kavuşturulmasını istedi.

Candan, su motorundaki arıza nedeniyle dereye indiğinde çok sayıda ölü balıkla karşılaştığını belirterek, bölgede turna, karabalık, kızılkanat ve kumcu gibi farklı balık türlerinin bulunduğunu söyledi.

'AKAN DEREDE OKSİJEN Mİ BİTER?'

Yetkililerin ilk değerlendirmesinde deredeki oksijen seviyesinin tükendiğinin ifade edildiğini aktaran Candan, akan bir derede oksijenin nasıl bu seviyeye düştüğünü anlayamadıklarını dile getirdi.

ANALİZ SONUÇLARIYLA BELİRLENECEK

Dere suyunun yıllardır hayvanların ve tarım alanlarının sulanmasında kullanıldığını belirten Candan, yaşanan balık ölümlerinin nedeninin bir an önce belirlenmesini istedi.

Yetkililerin dereden aldığı numuneler üzerindeki laboratuvar incelemesi sürüyor. Balıkların ölümüne neyin neden olduğu, analiz sonuçlarının ardından netlik kazanacak.