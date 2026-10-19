Türk pop müziğinin dünyaca tanınan ismi Tarkan, 54'üncü yaşını hayranlarının sevgi dolu mesajlarıyla karşıladı. Sevenlerinin kendisi için hazırladığı videoları Instagram hesabının hikâye bölümünde paylaşan Megastar'a, Afrika'dan gelen kutlama da eşlik etti. AFRİKALI GENÇLERDEN MEGASTAR'A KUTLAMA Yıllardır şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Tarkan, doğum gününde sevenlerinden gelen sürprizleri takipçileriyle paylaştı. Instagram hikâyelerinde yayımladığı videolar arasında Afrikalı gençlerin hazırladığı kutlama da dikkat çekti.



Farklı coğrafyalardan hayranlarının Tarkan'ın yeni yaşını kutlaması, sanatçının müziğinin sınırları aşan etkisini bir kez daha ortaya koydu.





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