Megastar Tarkan, 5 Haziran'da Ankara'da konser verecek.
Koç Topluluğu'nun 100'üncü yıl kutlamaları kapsamında düzenlenecek etkinlik, Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek.
Megastar, konser haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Tarkan, paylaşımına "Görüşürüz Ankara" notunu düştü.
ÜCRETSİZ BİLETLER 2 HAZİRAN'DA
Konser için sınırlı sayıda ücretsiz davetiye dağıtılacağı bildirildi. Söz konusu biletler 2 Haziran'da (yarın) dağıtıma açılacak.
Tarkan, ocak ayında İstanbul'da verdiği sekiz konserle hayranlarıyla bir araya gelmişti.