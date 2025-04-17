Türk pop müziğinin dünya çapında tanınan ismi Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu, damar tıkanıklığı nedeniyle İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Avrupa turnesi kapsamında Almanya'da olan Tarkan, annesinin vefat haberinin ardından İstanbul'a geldi.
Neşe Tevetoğlu'nun cenazesi bugün sabah saatlerinde Maltepe Cumhuriyet Camisi'ne getirildi.
Tören öncesi cami ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Kalabalık nedeniyle cami avlusuna özel bir çadır kurulurken, Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin yanı sıra özel güvenlikler de hazır bulundu.
Camiye sanat camiasından birçok isim çelenk gönderdi.
Basın mensuplarının yoğun ilgisi üzerine Tarkan’ın korumaları, görüntü almaya çalışan gazetecileri nazikçe uzaklaştırmaya çalıştı.
Taziyeleri kabul eden sanatçı Tarkan'ı yakınları yalnız bırakmadı. Zerrin Özer, Behzat Gerçeker ve Davut Güloğlu gibi ünlü isimler de cenazeye katıldı.
Tarkan, annesinin tabutunu omzunda taşıdığı sırada ve cenaze aracında gözyaşlarına boğuldu.
Neşe Tevetoğlu'nun cenazesi öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Maltepe Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
10 YIL SONRA 6 KARDEŞ BİR ARADA
Tarkan, 2020 yılında annesinin hastalığı nedeniyle bütün kardeşlerini bir araya getirmiş "10 yıl sonra 6 kardeş ilk kez tekrar bir araya geldik" diyerek aile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.