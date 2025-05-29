Tarkan’dan Annesine Duygu Dolu Selam

Geçtiğimiz ay annesini kaybeden Tarkan, konserin en çarpıcı anında sahnede gözyaşlarını tutamadı. Aşık Veysel’in unutulmaz eseri “Uzun İnce Bir Yoldayım”ı annesinin anısına seslendiren sanatçı, “Bu, annemin en sevdiği türküydü” sözleriyle izleyicileri derinden etkiledi.

"Anneciğim, Görüyor musun?"

Türkü sırasında gözleri dolan Tarkan, seyircilerden telefon ışıklarını açmalarını rica etti. Salonu adeta bir yıldız tarlasına çeviren binlerce kişi, Tarkan’a bu özel anında eşlik etti. “Anneciğim, görüyor musun?” diyerek gökyüzüne seslenen sanatçı, duygu selini daha da derinleştirdi.

“Kolay Atlatılabilecek Bir Acı Değil”

Sahnedeki duygusal konuşmasında annesini kaybetmenin yürek burkan etkisini paylaşan Tarkan, “Anne kaybetmenin acısını yaşayanlar beni anlayacaktır. Siz olmasaydınız, bu süreci bu kadar kolay atlatabilir miydim bilmiyorum. Zaten kolay atlatılabilecek bir şey değil” ifadeleriyle hayranlarının yüreğine dokundu.

Almanca Selam, Salondan Büyük Alkış

Çocukluğunun bir kısmını Almanya’da geçiren sanatçı, sahnede Almanca konuşarak Berlinli hayranlarına nostaljik bir selam gönderdi. Tarkan’ın bu jesti, seyircilerden büyük alkış aldı.

Duygu, Müzik ve Işıkların Buluştuğu Gece

Berlin’deki bu özel konser, sadece müzikseverleri değil, tüm izleyenleri duygusal bir yolculuğa çıkardı. Tarkan’ın annesine adadığı bu anlar, sanatçının sahnede ne denli içten ve samimi olduğunu bir kez daha gösterdi.

Kaynak: ANKA