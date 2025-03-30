İBB Başkanı İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yaptığı açıklamayla dikkat çeken megastar Tarkan, bu defa bir video paylaştı.

Sosyal medya platformu Instagram zerinden "Vereceksen Huzur Ver" adlı şarkısını seslendiren Tarkan’ın videosu kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Tarkan videolu paylaşımına, "Vereceksen huzur ver. Bu bayramda buruk içimiz. Yüzümüzün güldüğü, kalplerimizin sevinçle, ümitle dolduğu huzurlu bayramlara" notunu düştü.

DAHA ÖNCE DE İMAMOĞLU'NA DESTEK VERMİŞTİ

Megastar, İBB soruşturması kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınan ve 23 Mart'ta tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek protestoları ve son olarak 26 Mart'taki Maltepe Mitingi'yle ilgili açıklama yapmıştı.

Maltepe'deki kalabalığın olduğu görselle paylaşım yapan Tarkan, "Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.' Bugün bu sözün anlamını daha derinden hissediyoruz. Günlerdir her kesimden insanın, en temel hakları olan demokrasi ve adalet için omuz omuza verdiğini görmek, ülkem adına bana umut veriyor. Bayram arifesinde en büyük dileğim ise masum çocukların ve gençlerin serbest bırakılıp, özgürlüğüne kavuşması" ifadelerini kullanmıştı.