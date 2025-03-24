İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte çok sayıda siyasi ve yöneticinin tutuklanmasının yankıları bugün de devam etti: İl il, ilçe ilçe, meydan meydan ayağa kalkan Türkiye, mitinglerde sesini yükseltti...

Vatandaşların yanı sıra birçok ünlü isimden de İmamoğlu'na destek geldi. Son destek de megastar Tarkan'dan geldi.

Tarkan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İnsanlarımızın bir siyasi idrak ve uyanışla haksızlıklar karşısında tek yürek durması beni gururlandırıyor ve duygulandırıyor" ifadelerini kullandı.

'HEP SESİMİ YÜKSELTTİM'

Demokrasinin erdemlerine ve önemine her zaman inandığını belirten Tarkan, "Her zaman en temel özgürlük haklarımız için yükselttim sesimi. Yeri geldi kadınların, çocukların güvencesi, geleceği, yer geldi doğa ve hayvan hakları için ama en çok da bağımsız, adil bir hukuk sistemi için yükselttim sesimi" ifadelerini kullandı.

Tarkan açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Uzun süredir yaşatılan her türlü haksızlıklar, hukuksuz yargılanmalar ve hukuki usüle uygun olmayan uygulamalar neticesinde bugün, insanların demokrasiye her zamankinden daha fazla sarıldığını görmek umut verici.

İnsanlarımızın bir siyasi idrak ve uyanışla haksızlıklar karşısında tek yürek durması beni gururlandırıyor ve duygulandırıyor.

Daha adil ve özgür bir gelecek için hukukun mutlak bağımsızlığının, üstünlüğünün sağlanmasına ve korunmasına olan inancımızı kaybetmeden birlik olabildiğimizi görmek çok güzel.

Dilerim demokrasi için bu mücadele, yorgun düşen ümidimize yeni filizler verdirir ve ülkemizi daha huzurlu günler bekler."