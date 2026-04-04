A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası’na katılmasının ardından, milli takım için yeni bir marş hazırlanıp hazırlanmayacağı gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.

Özellikle 2002 Dünya Kupası için hazırladığı “Bir Oluruz Yolunda” şarkısıyla hafızalara kazınan Tarkan’ın yeniden bir çalışma yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.

"YAKINDA SÜRPRİZ OLABİLİR"

Havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tarkan, “Var olan marşın çok güzel olduğunu düşünüyorum. Uçakta bir şeyler oldu gelirken. Söz vermiyorum ama yakında sürprizler olabilir" ifadelerini kullandı.