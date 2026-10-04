Tarkan'ın unutulmayan şarkılarından “Şımarık”, yıllar geçmesine rağmen farklı nesillerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu kez şarkının ritmine kendince eşlik eden Gürcistanlı minik dansçı Anamaria Eva'nın görüntüleri sosyal medyada beğeni topladı.

Şarkı çalmaya başladığı anda dans etmeye başlayan küçük kızın doğal ve neşeli halleri izleyenlerin yüzünü güldürdü.

“ŞIMARIK” ÇALDI, KENDİNİ TUTAMADI

Anamaria Eva, Tarkan'ın “Şımarık” şarkısı çalmaya başlayınca müziğe eşlik etmeye başladı. Ritme kendi tarzıyla ayak uyduran minik kızın dansı, annesinin paylaşımıyla sosyal medyada yayıldı.

Videoya kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

TARKAN'DAN MİNİK KIZA DESTEK

Minik dansçının videosu Tarkan'ın da dikkatinden kaçmadı. Ünlü şarkıcı, Anamaria Eva'nın “Şımarık” eşliğindeki dans videosunu beğenerek küçük hayranına destek verdi.

Tarkan'ın bu hareketi, sosyal medya kullanıcılarının da ilgisini çekti.

“ŞIMARIK” NESİLDEN NESİLE

1990'lı yıllardan bu yana müzikseverlerin hafızasında yer eden “Şımarık”, yıllar sonra da sosyal medyada yeni nesillerin karşısına çıkmaya devam ediyor.

Minik Anamaria Eva'nın dansı da Tarkan'ın şarkılarının kuşaklar arasındaki etkisini bir kez daha gösterdi.