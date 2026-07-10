Megastar Tarkan, yoğun konser temposunun ardından soluğu Ibiza'da aldı. Yeni kısa saçlı imajıyla gündeme gelen ünlü sanatçı, lüks yattan yaptığı paylaşımlarla hayranlarının karşısına çıktı.
Ankara ve Dortmund konserlerinin ardından tatil sezonunu açan Tarkan, birçok ünlü ismin tercih ettiği Ibiza'da dinleniyor.
Yaklaşık 4 gün önce saçlarını kısacık kestiren Megastar, yeni görünümüyle dikkat çekmişti. Tarkan, tatil yaptığı lüks yattan bir video paylaşırken, ardından bulunduğu mekandan da karelerini takipçileriyle paylaştı.
Ünlü sanatçı, paylaşımlarına İspanyolca "Ibiza'dan selamlar" notunu ekledi.
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Uzun bir aranın ardından 16 Ocak'ta İstanbul konserleriyle sahnelere dönen Tarkan, 7 yıl sonra gerçekleştirdiği konser serileriyle on binlerce hayranıyla buluşmuştu.
Megastar, son olarak 3 Temmuz'da Almanya'nın Dortmund kentindeki Westfalenpark'ta sahne almış, konser sonrası kuliste yeni saç stilini paylaşmıştı.
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