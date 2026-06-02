Tarkan’ın Ankara’da düzenleyeceği ücretsiz konser için başlatılan bilet süreci yoğun ilgiyle karşılaştı. 2 Haziran 2026 Salı günü saat 11.00 itibarıyla erişime açılan davetiyeler, kısa sürede yüz binlerce kişinin sıraya girmesine neden oldu.

ANKARA'DA ÜCRETSİZ KONSER

Megastar Tarkan’ın 5 Haziran 2026 tarihinde Ankara Altındağ Belediyesi Millet Bahçesi’nde sahne alacağı ücretsiz konser için bilet dağıtım süreci büyük yoğunlukla başladı.

YOĞUNLUK OLMAMASI ADINA DAVETİYE SİSTEMİ

Organizasyon tarafından yapılan açıklamada, yoğun talep nedeniyle bilet sürecinin sıra sistemiyle yönetileceği belirtildi. Açıklamada, “Sırası gelen kullanıcılar Biletix bağlantısı üzerinden ücretsiz bilet oluşturabilecektir. Bilgilendirmeler SMS ve e-posta yoluyla yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.

300 BİN KİŞİ SIRAYA GİRDİ

Biletlerin 2 Haziran 2026 Salı günü saat 11.00 itibarıyla erişime açılmasıyla birlikte yaklaşık 300 bin kişinin online sıraya girdiği öğrenildi. Yoğunluk nedeniyle sistemde kısa süreli erişim sorunları yaşandığı da iddia edildi.

Konserin 5 Haziran 2026 tarihinde Ankara Başkent Millet Bahçesi konser alanında gerçekleştirileceği, kapı açılış saatinin 17.00, konser başlangıcının ise 21.30 olacağı açıklandı.

Tarkan, konseri sosyal medya hesabından yaptığı “Görüşürüz Ankara” paylaşımıyla duyururken, etkinlik kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.