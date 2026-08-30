Şarkıcı Tarkan, konser maratonu sırasında takipçilerinden gelen yoğun mesajlar üzerine saçlarını kestirerek imajını değiştirdi. Marmaris konseri öncesinde berber koltuğuna oturan ünlü sanatçı, yeni görünümünü sosyal medya hesabından paylaştı.

TARKAN İMAJINI NEDEN DEĞİŞTİRDİ?

Yaz konserleri kapsamında turnesine devam eden ünlü sanatçı, son dönemde uzayan saçlarıyla dikkat çekiyordu. İstanbul'da bulunduğu sırada takipçilerinden gelen mesajları inceleyen Tarkan, saç modeli konusunda kararsız kaldığını belirten bir paylaşım yaptı.

Sosyal medyada yürütülen tartışmalarda kullanıcıların büyük bölümü kısa saçın kendisine daha çok yakıştığını savundu. Gelen talepleri dikkate alan Megastar, Marmaris konseri öncesinde kuaföre giderek uzayan saçlarını kısaltma kararı aldı.

KISA SAÇLI YENİ GÖRÜNÜMÜ NASIL KARŞILANDI?

Kuaför koltuğundaki kesim anlarını yayınlayan Tarkan, uzayan saçlarına veda ederek daha kısa ve dinamik bir model tercih etti. Yeni imajını ayna karşısında çektiği fotoğraflarla ilan eden sanatçının yeni görünümü sosyal medyada kısa sürede geniş yankı buldu.