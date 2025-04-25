Tarkan'ın 68 yaşındaki annesi Neşe Tevetoğlu bir süredir tedavi gördüğü hastanede kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti. Avrupa turnesi için Almanya'da olan Tarkan, acı haberi alır almaz İstanbul’a geldi.

Neşe Tevetoğlu, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Tarkan cenaze aracında gözyaşlarına boğuldu.

Anne acısıyla sarsılan Tarkan, günler sonra ilk kez paylaşım yaptı.

"SÖNMEYECEK BİR ATEŞ"

Instagram'da annesinin fotoğrafını yayınlayan sanatçı, yaşadığı acıyı şu sözlerle anlattı:

"Anne kaybı içte yanan har bir ateş. Biliyorum öyle kolay da sönmeyecek bir ateş. En ihtiyacımın olduğu günlerde yüreğime su serpmeniz ve yanımda olmanız çok değerliydi. Bu acılı zamanımda bana destek olan tüm sevenlerime, dinleyicilerime, aile, akraba ve yakınlarıma, ekip arkadaşlarıma ve bütün değerli sanatçı dostlarıma en kalbi duygularımla teşekkür ederim. Ama en çok da bu zor zamanımda hep benimle olan eşim Pınar’a ve de varlığı ile arada bir acımı unutturup yüzümü güldüren canım kızıma çok teşekkür ederim. Sağ olun var olun."