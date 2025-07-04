İzmir'in Çeşme, Buca ve Ödemiş ilçelerindeki orman yangınlarıyla mücadele devam ederken, yıllar önce sanatçı Tarkan ile yaşadığı aşkla tanınan avukat Bilge Öztürk'ten üzücü haber geldi.
Bilge Öztürk sörf okulunun yandığı görüntüleri Instagram'da paylaştı.
"ÇOK ÜZGÜNÜZ"
Öztürk, "Arkadaşlar çok üzgünüz. Kameralar da yanmadan önceki son görüntüler. Aramalara, mesajlara yanıt veremiyorum" ifadelerini kullandı.
SON DURUM
Buca'da başlayan yangına müdahale sürerken üç orman işçisi alevlerden etkilendi. İki inşaat işçisinin demirleri spiralle keserken Buca’da yangına sebep olduğu iddia edildi, iki kişi daha sonra gözaltına alındı.
2 Temmuz'da Ödemiş ilçesinde başlayan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yangın nedeniyle Suçıktı, Tosunlar, Üzümlü, Ortaköy ve Karadoğan mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edilmişti.
Alevler Yeniköy Mahallesini'de tehdit etmeye başlamış, Suçıktı Mahallesi'nde yaşayan yatalak 81 yaşındaki İbrahim Erkan ve orman işçisi İbrahim Demir hayatını kaybetmişti.
Çeşme'de Ildır Mahallesi'nde başlayan yangına da müdahale sürüyor.
İlçede üç mahalle tahliye edilmişti.
Yangınlar nedeniyle dün Karayolları Genel Müdürlüğü İzmir-Aydın Otoyolunun trafiğe kapatıldığını duyurmuştu.