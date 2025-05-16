

'Vazgeç Gönül', 'Sana Güvenmiyorum', 'İlle de Sen' şarkılarıyla hafızalara kazınan Zeynep Dizdar katıldığı bir programda yıllar önce aşk yaşadığı Ümit Sayın ile ilgili bir itirafta bulundu.

Dizdar, "Tarkan'ın seslendirdiği Ümit Sayın imzalı 'Unutmamalı' şarkısının size yazıldığı doğru mu?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Evet o şarkı bana yazıldı. O şarkı, Ümit'in ilk bestesiydi. Benden ilham alınıp yazılmış bir şarkıydı."

'Unutmamalı', 1994'te dinleyiciyle buluşan Tarkan'ın ikinci stüdyo albümü 'Aacayipsin'den bir şarkı.