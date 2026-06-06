Ankara'da heyecanla beklenen Tarkan konseri öncesinde etkinlik alanında büyük bir hareketlilik yaşandı. Megastar'ı sahnede en iyi açıdan ve en yakından izlemek isteyen çok sayıda hayranı , saatler öncesinden konser alanının girişinde yerlerini aldı.
Konser saatinin yaklaşması ve alanın kapılarının açılmasıyla birlikte dışarıdaki bekleyiş yerini büyük bir koşuşturmacaya bıraktı. Hayranların içeriye girer girmez sahne önündeki en iyi yerleri kapabilmek için adeta birbirleriyle yarıştığı o anlar, çevredeki kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.