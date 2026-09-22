Sanatçı Tarkan’ın Galatasaray'ın iç saha maçlarını oynadığı RAMS Park’ta konser vermesine yönelik planlanan organizasyonun kulüp tarafından kabul edilmediği iddia edildi.

Gazeteci Ali Naci Küçük'ün aktardığına göre, özel bir banka geçtiğimiz şubat ayında Galatasaray yönetimiyle iletişime geçerek, RAMS Park'ta Tarkan konseri düzenlemek istediğini bildirdi. Galatasaray yönetimi, konserin yapılması halinde sahanın tahsisi ve kullanım bedeli olarak 1 milyon euro talep etti. Bu bedelin, konser sonrası saha zemininde oluşabilecek hasarın giderilmesi ve zeminin yenilenmesi maliyetlerini kapsadığı belirtildi.

ORGANİZASYON TEPKİ GÖSTERDİ

Görüşmeler devam ederken Galatasaray yönetiminin, nisan veya mayıs aylarında organizasyona olumsuz yanıt verdiği öne sürüldü. Konserin planlanan tarihine yaklaşık bir ay kala gelen bu kararın, organizasyon tarafında tepkiyle karşılandığı bildirildi. Galatasaray'ın ret yanıtının ardından Tarkan'ın RAMS Park'ta konser vermesi planlanan organizasyon iptal edilmiş oldu.